Alcolismo sociale. Corso di formazione di ARCAT Liguria ad ottobre

L’ARCAT Liguria, l’Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento, organizza per l’autunno a venire il “31 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi (Metodologia Hudolin)”.

Il Corso, diretto dallo psichiatra Giorgio Schiappacasse e dalla responsabile ARCAT Liguria Annabella Muckermann, si terrà a Genova dal 18 al 23 ottobre prossimi, presso la sede di ENDOFAP Università Popolare Don Orione con sede in Via Bartolomeo Bosco.

Perchè questo corso

I problemi connessi al consumo di bevande alcoliche possono essere di tipo sanitario o sociale, sono personali ma sono anche familiari e riguardano alla fine tutta la comunità. Essi sono molto diffusi, ma rimangono largamente sottostimati e quasi ignorati.

La complessità di questi problemi impone l’attivazione di risorse assai diverse, che però si devono integrare fra di loro. Uno dei metodi più efficaci (come dimostrato dalla ricerca scientifica) è “l’approccio ecologicosociale ai problemi alcolcorrelati e complessi” ideato dal Prof. Vladimir Hudolin, che ha promosso la diffusione in Italia e nel mondo dei Club degli Alcolisti in Trattamento.

I Club sono piccole comunità multifamiliari inserite nel territorio che cooperano con i Servizi Territoriali per il benessere delle comunità.

Destinatari

Il corso è rivolto a chiunque voglia capire meglio i problemi alcolcorrelati ed intenda occuparsene.

Contenuti

La sensibilizzazione e la trasmissione di conoscenze teorico-pratiche relative all’alcologia in generale, ai problemi alcolcorrelati, all’approccio ecologico-sociale, con particolare riferimento ai Club degli Alcolisti in Trattamento.

L’informazione sullo sviluppo dei programmi alcologici sul territorio, attraverso il confronto fra operatori e famiglie già attivi nella rete territoriale. L’approfondimento circa la multidimensionalità della sofferenza nelle famiglie (alcol e problemi psichici, alcol e altre sostanze, psicofarmaci e droghe illegali, immigrazione, carcere, senza dimora).

Lo sviluppo dei concetti etici ed antropo-spirituali contenuti nell’approccio ecologico-sociale.

Attestato di frequenza

Sarà rilasciato l’attestato solo a coloro che avranno partecipato all’intero corso, comprese le visite serali ai Club, ed avranno svolto un elaborato scritto su un argomento precedentemente concordato. L’attestato abilita il partecipante ad attivarsi come “servitore insegnante” in un Club degli Alcolisti in Trattamento.

Modalità di iscrizione

Gli interessati a frequentare il corso devono compilare l’apposita scheda di adesione reperibile, insieme al programma dettagliato del corso, sul sito celivo.it ed inviarla preferibilmente entro il 15 ottobre 2021 presso ARCAT Liguria, Vico di Mezzagalera 4R 161234 Genova, tel. 010-2512125, cell. 3478093255, e-mail corso2021@arcat -liguria.com.

La partecipazione è prevista fino ad un massimo di 35 iscritti. Non è prevista una quota di iscrizione ma sarà gradita un’offerta libera a favore delle attività dell’associazione, da versare sul ccb Intesa San Paolo – IBAN IT 52Z0306909606100000150973 intestato ad ARCAT Liguria. Marcello Di Meglio