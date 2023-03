Escursione a San Martino da Verzi in programma giovedì 30 marzo nell’ambito delle gite di “Loano Non Solo Mare”.

Escursione a San Martino da Verzi, i dettagli.

Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il prossimo 30 marzo è in programma una gita a San Martino.

I partecipanti si troveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui si dirigeranno in auto verzo la frazione di Verzi: le macchine verranno lasciate nel parcheggio sotto la chiesa.

Da Verzi si superano i graziosi pontini sul Nimbalto, si passa presso la cosidetta Grotta di Ulisse e si risale il bosco e la macchia mediterranea, costeggiando il torrente che, nonostante la siccità, si spera sia ancora fornito di pozze e cascatelle.

Continuando la salita si raggiunge quindi la cascina Corma e successivamente la cascina Rembado, per arrivare infine ad una classica casella, il Cabanun, forse il più grande e ben ristrutturato fra questi antichi e caratteristici ricoveri un tempo numerosi lungo le pendici del Carmo (e non solo) ed oggi purtroppo in parte fatiscenti o crollati.

Dal Cabanun si scende quindi alla meta della giornata, San Martino, una bella ed isolata cappella preceduta da una maestosa quercia e posta su un panoramico pianoro attrezzato per la sosta del pranzo.

Il ritorno avverrà con un percorso ad anello che in un primo tratto si avvarrà di una tranquilla sterrata, ed imboccherà poi nella seconda parte un sentiero che ci riporterà direttamente alla chiesa di Verzi.

La gita avrà una durata di 4 ore e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà E ed un dislivello di 400 metri circa. I capigita sono: Capigita: Andreina Taboga, Mario Chiappero, Renato Garolla.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna.

Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare.

I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti.

Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.