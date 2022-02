Enzo Paci torna a Cicagna con l’ultimo spettacolo I SOLITI MOSTRI

Secondo appuntamento sabato 19 febbraio 2022 alle ore 21 per Comic Bazar al Teatro Comunale di Cicagna con un graditissimo e attesissimo ritorno: reduce dal meritato successo nei panni del Commissario Bacigalupo nella fiction Rai girata a Genova BLANCA, arriva Enzo Paci con l’ultimo spettacolo I SOLITI MOSTRI.

PERCHÉ I SOLITI MOSTRI?

I mostri nella storia del mondo non cambiano mai, quelli di oggi sono uguali a quelli di ieri, hanno solo un aspetto diverso condizionato dall’avanzamento tecnologico ma che nella loro essenza sono sempre gli stessi.

Prendiamo ad esempio gli imbonitori: un tempo vendevano medicine miracolose e oggi offrono metodi

rivoluzionari on line solo per fare soldi. I mostri però non sono solo di natura fraudolenta, sono anche

quelli che portano addosso i segni di una contemporaneità deviata. Come i Terrappiattisti o gli ossessionati della newege, non molto diversi dai complottisti esoterici o dai Frick degli anni ’70.

Insomma cambiano le modalità, i costumi, i comportamenti ma non facciamoci illusioni, restano sempre “I soliti Mostri”

Passadore è il Re delle fate e da tempo non fa ritorno alla civiltà. L’ultima volta si è trovato a scappare da una marea di cagacazzi e costretto a rifugiarsi nei suoi boschi.

Ora dopo 30 anni di assenza vuole riprovare a prendere contatto con la civiltà ma prima si vuole assicurare che le cose siano cambiate. Così invia in avanscoperta la sua fidata fatina Frilli, la bravissima Romina Uguzzoni, cantante Jazz e due volte campionessa mondiale di Tip Tap, nonché moglie di Enzo, e proprio dal suo resoconto dipenderà la scelta del Re delle Fate se tornare o no sulla terra.

I SOLITI MOSTRI sono Mattia Passadore e nuovi personaggi, maschere impietose e proprio per questo esilaranti; una carrellata dei vizi, debolezze, paure, virtù di ognuno di noi, perché alla fine “i soliti Mostri” siamo un po’ tutti noi!

Scritto da Paci e Monforte

Con Enzo Paci e Romina Uguzzoni

Musiche Pippo Lamberti

Scene G Rigalza

Costumi Elena Ristori

