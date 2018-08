Entella, pronta a partire la campagna abbonamenti

“Vera, pulita e bella così”. Questo lo slogan della prossima campagna abbonamenti che identifica i tratti salienti della Virtus Entella.

Il messaggio è forte e chiaro: noi giochiamo pulito e siamo orgogliosi dei nostri valori.

Appuntamento lunedì prossimo 6 agosto alle ore 15 all’Entella Point. Si potrà confermare il posto della scorsa stagione dal 6 al 16 agosto (chiusi mercoledì 15), mentre il 17 e il 18 si potrà cambiare settore e/o posto. Per i vecchi abbonamenti è previsto uno sconto che varia per ogni settore. Quindi dal 20 al 1° settembre sarà attiva la vendita libera.

Orari Entella Point da lunedì a venerdì 9-12:30 / 15-19; sabato 10-12:30.

Per conoscere i prezzi e avere ogni tipo di informazione rivolgiti all’Entella Point in corso Colombo 37 a Chiavari (Tel. 0185598020) o clicca su http://www.entella.it/stadio/abbonamenti-2018-19.html