Volley, Cus Genova e la nuova avventura serie B

Dopo la cavalcata emozionante della passata stagione in Serie C è giunto il momento della nuova avventura nazionale per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nel campionato di Serie B.

L’esordio è previsto il 13 ottobre alle 18:00 al PalaCUS contro Busseto. La rosa è ormai al completo e anche grazie ai nuovi sponsor i Biancorossi cercheranno di portare in alto i colori della Liguria in quanto unica compagine regionale presente nel campionato. In allegato il calendario con tutte le gare.

Ecco una dichiarazione di Gerry Grotto, tecnico dei Biancorossi:

«Sono usciti i gironi e possiamo dire di ritenerci molto fortunati da un punto di vista finanziario. La grossissima paura di avere una o più delle 4 squadre Sarde in girone è passata. Detto questo andremo ad affrontare un girone prevalentemente piemontese, con tutte squadre di ottimo livello. Tanti giocatori della rosa conoscono bene il girone avendolo giocato chi la stagione scorsa, chi quelle passate. Noi come neopromossa dobbiamo guardare alla salvezza come primo obbiettivo che ritengo molto difficile ma certamente non impossibile. Ai ragazzi ho detto che è una vetta in cima ad una bella montagna, ma abbiamo la bicicletta per scalarla, bisogna trovare fiato, gambe e cuore dentro di noi. Una favorita? Mi sbilancio a dire Novi Ligure, hanno fatto molto bene la scorsa stagione, si sono rinforzati e per finire dopo il CUS Genova è la squadra più ligure che c’è, non tanto per il nome quanto per gli amici Bettucchi e Zappavigna, due Genovesi che militano da loro e ai quali faccio un caloroso in bocca al lupo. Iniziamo il 13 Ottobre nelle mura amiche del PalaCUS contro Busseto, vi aspettiamo numerosissimi».