Entella, prevendita per la sfida contro la Lucchese

L’Entella vuole proseguire la corsa ma per farlo c’è da superare l’ostacolo Lucchese, una trasferta ricca di insidie in cui sarà importante non perdere mai la concentrazione.

Per seguire i biancocelesti nella vicina Lucca è possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti – validi per la gara del 24 febbraio – fino a mercoledì 23 febbraio sul circuito GO2.

Per acquistare online: https://www.go2.it/evento/lucchese_1905_vs_virtus_entella/5389

Il costo del tagliando per la Curva EST (Settore Ospiti) è di euro 9 (oltre diritto di prevendita e spese).