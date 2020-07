Entella-Perugia, focus sugli avversari dei liguri

Venerdì Entella-Perugia: curiosità sugli avversari dei liguri.

Empoli: che grande vittoria. Impossibile non avere ancora negli occhi l’impresa dei ragazzi di mister Boscaglia al ‘Castellani’. Ora però è già giunto il momento di resettare tutto. Sì, perché è già all’orizzonte una nuova sfida: al ‘Comunale’ arriva un Perugia in cerca di punti. Venerdì alle 21:00 il fischio d’inizio di Entella-Perugia. Andiamo allora a scoprire alcune curiosità sui nostri avversari del 36° turno di questa Serie B, il Grifo.

Cambio in panchina

La novità principale per quanto riguarda il Perugia è il nuovo avvicendamento in panchina, con l’esonero di Serse Cosmi ed il conseguente ritorno di Massimo Oddo, l’allenatore che aveva intrapreso questa Serie B con gli umbri. L’ultima vittoria di Oddo in questo campionato era stata proprio quella contro l’Entella al ‘Curi’ di Perugia all’andata: 2-0 con gol di Capone e Iemmello. Oddo era stato poi sostituito ad inizio 2020 dopo aver collezionato 27 punti totali. Al suo posto, 16 anni dopo l’ultima esperienza su quella stessa panchina ai tempi di Luciano Gaucci e della Serie A, riecco Serse Cosmi. L’allenatore perugino non ha però avuto l’impatto sperato: 4 vittorie, 9 sconfitte e 3 pareggi per 15 punti totali. Allora, il nuovo cambio alla guida, col ritorno di Oddo che ri-esordirà venerdì al ‘Comunale’ contro i biancocelesti di mister Roberto Boscaglia.

Punti e statistiche

Il Perugia al momento si trova al sedicesimo posto della classifica, a quota 42: finisse oggi il campionato, si giocherebbe i playout in casa contro la Juve Stabia. L’Entella è invece undicesima a 47 punti, + 5 dai diretti avversari. Pellizzer e compagni in questo campionato finora hanno segnato 44 reti, subendone 45; i biancorossi invece 34 gol realizzati e 44 al passivo.

Gli avversari da tener d’occhio

Parlando dei giocatori più pericolosi del Perugia è impossibile non partire da Pietro Iemmello: l’attaccante classe ’92 è il capocannoniere della Serie B con 18 gol, a pari merito con Simy del Crotone. Per quanto riguarda gli assistmen invece, a guidare la speciale classifica nella squadra di Oddo è Hans Nicolussi Caviglia con 5 assist, seguito da Marcello Falzerano a quota 4. Quest’ultimo è anche al settimo posto della classifica dei crossatori di tutta la Serie B con 127 cross fatti (al primo posto Amedeo Benedetti del Cittadella con 194).

Gli assenti

Un’assenza pesante in casa Perugia: il terzino sinistro Gianluca Di Chiara non sarà del match. Anzi, il classe ’93 potrebbe aver chiuso anzitempo la propria stagione a causa di un infortunio muscolare che lo ha messo ko nell’ultimo match contro la Cremonese, quando è stato sostituito al 56’.

Gli ultimi 5 precedenti tra le due squadre

Il bilancio degli ultimi 5 incroci tra Entella e Perugia sorride agli umbri: 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta in favore dei biancorossi.

Nel dettaglio:

Entella Perugia 2-1, 20/09/2016

Perugia Entella 0-0, 18/02/2017

Entella Perugia 1-5, 26/08/17

Perugia Entella 2-0, 20/01/2018

Perugia Entella 2-0, 21/12/19

Gli ultimi 5 match di Serie B

Per quanto riguarda le ultime 5 partite di questa Serie B, il Perugia ha pareggiato 2 volte (contro Pescara e Cremonese) e perso 3 (contro Cittadella, Pordenone e Cosenza), raccogliendo 2 punti. L’Entella invece è reduce da una vittoria (contro l’Empoli nell’ultimo turno), 3 pareggi (tutti per 1-1, contro ChievoVerona, Juve Stabia e Pisa) e una sconfitta (contro il Pordenone).