Entella, per la salvezza chiamati a raccolta i tifosi

Sabato arriva il Frosinone, l’Entella deve scendere in campo in dodici.

Siamo al crocevia di una stagione travagliata, ma non ancora del tutto compromessa.Sarà una sfida senza sconti, per questo servirà giocare le carte a disposizione e trasformarle in carte vincenti. Occorrerà una corsa in più, un coro dei tifosi in più, in un Comunale che si faccia sentire dal primo all’ultimo minuto. La serie B a Chiavari è una favola, un sogno trasformato in realtà.

Per questo sarà importante scendere tutti in campo e coinvolgere anche chi frequenta poco lo stadio per un Comunale che deve trascinare la squadra alla permanenza in B.