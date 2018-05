Abbandono senza ritegno di rifiuti al Carmine

Era circa la mezzanotte di ieri quando al Carmine, nei pressi dell’ex mercato, abbiamo assistito ad una scena che si ripete da tempo, in barba alle varie ordinanze del sindaco ed il pugno di ferro degli assessori Garassino e Campora.

Parliamo dell’abbandono di rifiuti ingombranti che è avvenuto presso i cassonetti della differenziata ad opera di due individui.

I due individui, per le fattezze e la parlata, probabilmente sudamericani, maglietta e braghette corte, malgrado ci fosse della gente presente, hanno compiuto un paio di viaggi partendo da una via limitrofa alla piazzetta, portando un letto smontato ed un tavolino.

Richiamata la loro attenzione dapprima non hanno risposto, poi hanno imprecato con una frase in spagnolo per allontanarsi, infine, come nulla fosse.

Resta da sperare che le telecamere in zona, se presenti, li abbiano ripresi.