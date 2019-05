Entella, bomber Mancosu convocato nella Nazionale Sarda

Dopo essere stato protagonista della grande cavalcata biancoazzurra che si è conclusa con la promozione in serie A Mancosu si gode il grande momento personale.

Dopo l’ottimo risultato sportivo in Liguria il giocatore è stato convocato per rappresentare la Nazionale Sarda, non riconosciuta a livello UEFA e FIFA, ma che si sta affacciando nel panorama dei tornai non ufficiali in giro per il Mondo.

E per il popolo sardo questo è un grande orgoglio, come il bomber dell’Entella.

“Sarà una vera festa. Ritrovo tanti amici, tra cui Emerson e Nuvoli con cui ho giocato e mister Mereu che mi ha allenato. E’ davvero una bella occasione, poi un po’ di vacanza per presentarsi al meglio quando andremo in ritiro”.