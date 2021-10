Entella, biglietti in vendita per la trasferta di Pesaro

Archiviato il pareggio con il Pescara, per l’Entella è arrivato il momento di concentrarsi sulla difficile trasferta di sabato a Siena. Il turno infrasettimanale, però, incombe e da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al prossimo impegno casalingo dei ragazzi di Volpe, martedì 19 ottobre, alle 21, contro la VIS Pesaro. I tagliandi d’accesso potranno essere acquistati online sul nostro sito ufficiale, all’Entella Point e nelle ricevitorie etes autorizzate. Il giorno della partita la biglietteria dello stadio resterà chiusa.

Come sempre la vendita dei tagliandi per la tifoseria ospite sarà attiva sino alle ore 19 del giorno prima della partita. Vediamo insieme nel dettaglio tutti i prezzi per assistere al match

ENTELLA-VIS PESARO

TRIBUNA CENTRALE

Intero € 25,00

Ridotto € 21,00

TRIBUNA SEMICENTRALE E LATERALE

Intero € 20,00

Ridotto € 17,50

DISTINTI

Intero € 15,00

Ridotto € 11,00

GRADINATA SUD “ERMES NADALIN”

Intero € 9,00

Ridotto € 6,00

SETTORE OSPITI

Intero € 9,00

RIDOTTI: over 65, donne, ragazzi/e dai 7 ai 17 anni, invalidi da 50% al 99%.

Per i bambini sino a sei anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it

L’Entella Point sarà aperto anche nelle giornate di sabato, dalle 15 alle 19, e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Si informa che la tifoseria ospite in arrivo dovra’ uscire al casello di Lavagna. Per autovetture e minivan itinerario che dovrà essere percorso è dal casello di lavagna, via moggia ponte della maddalena, a viale kasman parcheggio ospiti. Per mezzi superiori a 2,5 tonnellate il percorso sara’ comunicato dalle FF.OO.