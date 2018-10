Entella, amichevole in programma contro la Viterbese

In attesa di scoprire in quale campionato giocare, si comunica che sabato 20 ottobre i biancocelesti di mister Boscaglia saranno impegnati in una gara amichevole contro la Viterbese. La partita si giocherà allo stadio Comunale Enrico Rocchi di Viterbo con fischio d’inizio previsto alle ore 15.00. Di seguito i prezzi per i biglietti del settore ospiti.

Curva ospiti: € 10 più diritto di prevendita.

Sará possibile acquistare i tagliandi d’accesso online sul sito www.go2.it. Ricordiamo, inoltre, che il giorno della partita la biglietteria per il settore ospiti non sarà aperta.