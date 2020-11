Ensi, rinnovato il contratto con la Warner Chappell

Warner Chappell Music Italiana rinnova la collaborazione con il rapper Ensi

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA annuncia il rinnovo della collaborazione editoriale per i suoi futuri album con il rapper e icona del freestyle ENSI, che lo scorso 23 ottobre ha pubblicato l’EP “Oggi”, lavoro ricco di importanti collaborazioni (tra cui quelle con Lazza, Gemitaiz, Chris Nolan, Dani Faiv e Giaime).

ROSSELLA LORELLO, A&R di Warner Chappell Music Italiana, dichiara in merito: «Siamo felici di continuare il percorso insieme a Jari, partito con “Rock Steady” ed arrivato ad “Oggi”. Ensi ha sempre dimostrato la sua maestria di rapper con i suoi esercizi di stile dai messaggi chiari e diretti, che lo hanno reso celebre e rispettato nel sempre più ampio palcoscenico urban nazionale, dove conservando la sua integrità e profondità, ha continuato a confermare la sua crescita artistica e personale».

ENSI commenta: «Sono molto contento di continuare la mia collaborazione con Warner Chappell dove ormai da anni trovo professionisti, amici, e grandi appassionati di musica!».

ENSI, all’anagrafe Jari Ivan Vella, classe 1985, Torino, è uno dei più importanti rapper italiani, con una solida e longeva carriera musicale. Il freestyle lo rende una vera e propria icona del genere, Ensi infatti detiene le vittorie negli eventi più importanti del settore. Il suo percorso discografico inizia con il gruppo ONEMIC, insieme al fratello di sangue Raige e all’amico Rayden, con i quali pubblica due album ormai culto del rap italiano, “Sotto la cintura” nel 2005 e “Commerciale” nel 2011. Il suo album di esordio da solista è “VENDETTA”, che auto-produce nel 2008 e che ottiene un forte successo underground. Nel 2012 firma per l’etichetta “Tanta Roba Label” di Gué Pequeno e Dj Harsh e pubblica prima “FREESTYLE ROULETTE MIXTAPE” e a distanza di pochi mesi il suo secondo album in studio “ERA TUTTO UN SOGNO”, che consacra ENSI anche come liricista. Nel 2014 firma con Warner Music Group e pubblica “ROCK STEADY”, che esordisce al primo posto nella classifica dei dischi più venduti nella settimana d’uscita. Dopo tre anni di stop discografico, nel 2017 pubblica “V”, album dedicato al figlio Vincent e a Febbraio del 2019 “CLASH”, seguito da “CLASH AGAIN”, riedizione deluxe del disco. La poliedricità di ENSI si evince anche dalle numerose attività extra musicali a cui prende parte: da conduttore radiofonico su Radio Deejay e Radio 105 a voce narrante del film su Netflix “Numero zero – Alle origini del rap italiano”. Nella primavera 2018 diviene speaker ufficiale e direttore artistico di TRX Radio insieme a Clementino, Fabri Fibra, Guè Pequeno, Marracash e Salmo.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale.

Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

