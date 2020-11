Si sono concluse regolarmente le 4 operazioni “Fondali Puliti” del ciclo 2020. Sabato 31 ottobre a Bogliasco, nonostante tre rinvii per il maltempo. Nei mesi scorsi si erano concluse con successo le operazioni di pulizia ad Alassio, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure/Portofino.

A Bogliasco la pulizia si è svolto in sicurezza e con la signorile collaborazione del Comune che ha spronato i sub del CI CA SUB Seatram Bogliasco a dare una ripulita ai fondali antistanti la spiaggia e il molo della cittadina.

Gianluigi Brisca, sindaco di Bogliasco e tutta l’amministrazione comunale hanno voluto fermamente che si recuperassero i rottami, in certi casi anche pericolosi, portati in mare dalle mareggiate.

I volontari del CI CA SUB Seatram, coadiuvati da alcuni soci del Club Nautico di Bogliasco e ben supportati da un azienda di prodotti alimentari molto sensibile alla tutela ambientale, hanno risposto all’appello. In sole due ore di vigoroso lavoro hanno ripulito i fondali da vari rifiuti come due carrelli di barche, ben 6 ombrelloni di un vicino stabilimento balneare, rottami ferrosi di varia natura e finalmente un grosso motore fuoribordo che era sott’acqua dalla devastante mareggiata del 2018.

Il sindaco Brisca ha sottolineato il fatto che molti rottami metallici sparsi nel basso fondali costituivano un pericolo per i bagnanti e per i surfisti. Nota più che positiva per l’ambiente: praticamente nulla la presenza di bottiglie e lattine e scarsissima la presenza di materiali plastici.

Durante le operazioni è stato organizzato anche un originale concorso foto e video aperto a tutti i partecipanti. Presto saranno proclamate le classifiche, si pubblicheranno le foto e i premi saranno inviati ai vincitori non potendo fare una premiazione pubblica per il decreto anti covid-19. A tutti i partecipanti premi di rappresentanza, squisiti prodotti alimentari e gadget di una società di attrezzature sub di Praga. ABov