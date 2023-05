Enogastronomia e turismo, convegno FdI a Sestri Levante: intervento ministro Lollobrigida

“Appuntamento lunedì prossimo al Grande Albergo di Sestri Levante, dove si discuterà dell’enogastronomia come motore del turismo e dove le conclusioni spetteranno del Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida (FdI) che farà la sintesi di quanto discusso nel pomeriggio”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili liguri di FdI.

“Dopo gli anni della pandemia da coronavirus in cui era impossibile, o sconsigliato, spostarsi – hanno spiegato da FdI – oggi il turismo è tornato a essere il motore industriale per molti territori e tra le bellezze del nostro Paese non possiamo non inserire il nostro patrimonio enogastronomico che è un ‘unicum’ nel mondo, soprattutto dopo la decisione del Governo di candidare la ‘cucina italiana’ a Patrimonio Immateriale dell’Umanità per la sua sostenibilità e la sua diversità bioculturale.

L’opportunità di costruire un percorso che consenta al Tigullio, ma anche tutta la Liguria, di essere al centro del turismo enogastronomico è affrontato nel dibattito dal punto di vista tecnico, con esperti del settore, per capire l’importanza del cibo come parte della scelta di una meta turistica, ma anche da quello politico e amministrativo perché le scelte del territorio poi devono essere sostenute dall’amministrazioni locali e regionali.

Per questo motivo, la presenza di molti professionisti della ristorazione, dell’enologia e dell’ospitalità consentirà al convegna di dare quel taglio pratico che porta a delle conclusioni che possono essere, dal giorno dopo, messe in pratica.

Altro tema delicato che sarà discusso è la destagionalizzazione del turismo che può contare sull’enogastronomia come ulteriore possibilità e mezzo.

Al convegno porterà un saluto anche il candidato a sindaco di Sestri Levante Diego Pistacchi.

Il convegno s’inizierà alle 15 nella sala congressi del Grande Albergo di Sestri Levante con i saluti del deputato genovese Matteo Rosso (commissario regionale di FdI) e di Stefano Balleari, coordinatore provinciale e capogruppo regionale di FdI.

Subito dopo con l’introduzione del deputato Gianluca Caramanna, responsabile nazionale Turismo per FdI, seguiranno gli interventi di Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo, Matteo Garnero, direttore Agenzia In Liguria, Arnaldo Ferrari Nasi, consulente Enit, Salvatore Velotto presidente Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al consiglio europeo, Ezia Flacco, psichiatra nutrizionale, Giusy Fera, Facoltà Medicina e Chirurgia Università di Genova.

I contributi dello chef stellato Jorg Giubbani (ristorante Orto By a Villa Edera di Moneglia) e dello chef Mirko Chiesa (Ostaia da “U Pellegrin” a Rommaggi, in Fontanabuona) del presidente dell’Enoteca regionale Liguria Marco Rezzano, e di Paolo Corsiglia della Coldiretti di Genova precederanno le conclusioni del ministro Lollobrigida”.