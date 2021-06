Emma con Loredana Bertè nel nuovo singolo “Che sogno incredibile” che anticipa il progetto “Best of ME” in uscita il 25 giugno.

È online il video di “CHE SOGNO INCREDIBILE”, il nuovo singolo di EMMA insieme a LOREDANA BERTÈ.

Anticipa il progetto “Best of ME” (etichetta Polydor/Universal Music), in uscita il 25 giugno (https://pld.lnk.to/BOME).

“CHE SOGNO INCREDIBILE” è una canzone reggae old school che sancisce la prima collaborazione tra Emma e Loredana Bertè in un brano inedito.

Dal video del brano, girato dai bendo, emerge ancora più forte il legame tra le due artiste, la loro amicizia, unicità e la grande potenza espressiva.

“CHE SOGNO INCREDIBILE”, scritto da Davide Petrella e Michele Canova Iorfida, è prodotto da ZEF e anticipa “Best of ME”, disco contenente 21 canzoni tra le più significative ed importanti del repertorio di EMMA, riarrangiate e presentate in una veste inedita (i brani sono stati prodotti da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini).

Di seguito la TRACKLIST di “Best of ME”:

“Che Sogno Incredibile” (con Loredana Bertè), “Meravigliosa”, “Con le nuvole”, “Calore”, “Sarò libera”, “Non è l’inferno”, “Dimentico tutto”, “Resta ancora un po’”, “L’amore non mi basta”, “Cercavo amore”, “Trattengo il fiato”, “In ogni angolo di me”, “La mia città”, “Amami”, “Occhi profondi”, “Mi parli piano”, “Pezzo di cuore” (con Alessandra Amoroso), “Fortuna”, “Stupida allegria”, “Latina” e “Luci blu”.

I brani di “Best of ME” saranno presentati live durante il “FORTUNA LIVE 2021”, tour partito ufficialmente dall’Arena di Verona con i concerti del 6 e 7 giugno e che proseguirà nei mesi di giugno e luglio nelle principali location della penisola.

Sabato 12 giugno, Emma arriverà in Sicilia per il concerto al Teatro Antico di Taormina (ME).

Durante il live, accompagnerà il suo pubblico in un vero e proprio viaggio musicale (e non solo), di oltre 2 ore.

In ordine cronologico presenterà in una veste inedita i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio.

Dalle ballad come “Amami” e “Mi parli piano”, alle più energiche “La mia città” e “Cercavo Amore”.

Passando poi per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna” tra cui “Io sono bella”, “Latina” e la title track “Fortuna”.

Emma è accompagnata sul palco dai musicisti Lucio Enrico Fasino (basso), Federica Ferracuti (tastiere e synt chitarre), Dj Zak (deejay), Raffaele RUFIO Littorio (chitarre) e Jacopo Volpe (batteria).

Durante il tour indossa in esclusiva capi e accessori GUCCI dalle ultime collezioni ideate dal Direttore Creativo Alessandro Michele.

Da martedì 15 giugno, inoltre, sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming in prima serata sulla piattaforma ITsART, “BEST OF EMMA at ARENA DI VERONA, il meglio del grande show realizzato il 6 giugno all’ARENA DI VERONA.

Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, gli utenti dovranno registrarsi gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/.

ITsART è il sipario digitale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d’arte, live e on-demand, con contenuti disponibili in Italia, Gran Bretagna e già dai prossimi mesi anche negli altri paesi Europei.

Il concerto sarà fruibile da Italia e UK. “Best of Me at Arena di Verona” per ITsART è prodotto da Friends & Partners, Fenix Entertainment S.p.A, Polydor e Emma Brown srl.

Queste le date del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria

(recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 e 7 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona

(recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

18 e 19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

12 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero del 23 ottobre 2020 e del 14 maggio 2021)

21 LUGLIO – FIRENZE – Anfiteatro delle Cascine (Ultravox Firenze)

(recupero del 13 ottobre 2020 e del 25 maggio 2021)

Per poter accedere agli spettacoli del Fortuna Live 2021, o comunque per non perdere il valore del biglietto, TUTTI i possessori di un biglietto già acquistato dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link: www.clappit.com/emma-live2021.

A partire da domani, giovedì 10 giugno, potranno eseguire la procedura di check-in i possessori dei biglietti già acquistati per i concerti di TORINO e BOLOGNA.

E a partire da lunedì 14 giugno sarà possibile eseguire la procedura di check-in anche per i possessori dei biglietti già acquistati per il concerto FIRENZE (www.clappit.com/emma-live2021).

È ancora possibile effettuare il check in per i concerti di Roma e Milano.

La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato* con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore del biglietto entro le 72 ore precedenti.

*I posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati nel Biglietto ma è garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato.

Si comunica infine che le date di recupero dei concerti di NAPOLI e BARI si svolgeranno nel mese di luglio 2021.

Date e location dei concerti verranno comunicate appena possibile.

I biglietti acquistati per gli show di Emma, restano validi.

Al fine di agevolare il pubblico dei concerti di Emma, Friends&Partners ha rinnovato una partnership con Trenitalia come vettore ufficiale del tour.

Per tutti i fan di EMMA è possibile ottenere uno sconto del 30% sul prezzo BASE del biglietto per Frecce, Intercity e Intercity Notte per raggiungere le città del tour.

Le informazioni per le modalità di acquisto sono disponibili su www.trenitalia.com

Tutti gli spettacoli sono organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it