Emergenza Cov-19 | Aeroporto di Monaco: anche addetti senza mascherina

Ieri sera avevamo pubblicato delle foto, fatte da un nostro lettore che si trovava all’aeroporto di Monaco in Germania, in transito e in attesa di un aereo per l’Italia che sarebbe partito l’indomani.

Le foto mostravano come tutti i passeggeri in attesa del ceck-in erano senza mascherine.

Emergenza Cov-19 | Aeroporto di Monaco: tutti vicini e senza mascherina

Oggi ne pubblichiamo altre tre, fatte in mattinata di oggi, sempre nell’aeroporto di Monaco in Germania, dove si vede che anche gli addetti ai biglietti, sicurezza ed altro sono senza mascherina, così come in farmacia.

Precisiamo che i nostri concittadini sono rientrati in Italia questo pomeriggio.