Ecco come vivere la prima settimana di autunno nelle Valli del Parco dell’Aveto

Ecco come viverti la prima settimana di autunno nelle Valli del Parco dell’Aveto, questo weekend molte proposte interessanti

– sabato 23 settembre. Il Centro di Educazione Ambientale del Parco dell’Aveto aderisce alla 31^ edizione di Puliamo Il mondo al Lago delle Lame promossa da Legambiente, per lanciare insieme ai partecipanti ai tanti eventi sparsi in tutta Italia un messaggio di speranza e futuro sostenibile. E in occasione di questo evento, apertura straordinaria del Museo del Bosco (prenotazioni tramite il modulo online).

– domenica 24 settembre, si terrà la 4^ edizione della Ecomaratonina “Foresta del Penna” nella splendida cornice della Foresta del Monte Penna (info e prenotazioni: tel. 349 5943151 – Email: ecomaratoninapenna@gmail.com).

– sempre domenica 24, e sempre nella Foresta del Penna, il CEA del Parco dell’Aveto con la collaborazione del CAI e del Soccorso Alpino, organizza il punto informativo “Io cammino sicuro”, attività di sensibilizzazione degli amanti della montagna e del trekking, per fornire loro i principali strumenti per affrontare le escursioni con adeguata attrezzatura e preparazione fisica. Durante la giornata verranno distribuiti il decalogo “IOCAMMINOSICURO” e verrà fatto dono di un gadget a chi compilerà il questionario di auto-valutazione.

– ancora domenica 24, escursione di Horsewatching nei dintorni del Lago di Giacopiane, alla scoperta della popolazione dei Cavalli Selvaggi dell’Aveto, accompagnati dalla fondatrice del progetto, naturalista e guida ambientale esperta (info e prenotazioni: tel. +39 347 3819395 – E-mail: icavalliselvaggidellaveto@gmail.com).

Sabato 23 e domenica 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Mulino Monumentale di Belpiano sarà aperto per visite guidate (info e prenotazioni: tel. 347 0469140 – 347 4810455).

Sabato 23 a Borzonasca, Festa di Fine Estate con giochi, karaoke e merenda.

Continua “Valli del Parco dell’Aveto – Un mare di experience tutte da vivere” che propone tutti i mercoledì, venerdì, sabato e domenica di settembre un tour diverso nel nostro entroterra, con transfer a partire da Sestri Levante, Cavi di Lavagna, Lavagna e Chiavari per farvi vivere esperienze indimenticabili e spensierate! Partenza garantita, senza numero minimo (info e prenotazioni: www.valliparcoaveto.it – experience@valliparcoaveto.it – tel. 345 6915817).