Ritorna Bistrot sul mare: giardini di via del Tritone Genova

II edizione

Giovedì 21 settembre 2023, ore 19.30

ARSELLE IN CONCERTO

Massimo Zaffonte – chitarra solista

Alberto Della Rossa – basso

Francesca Olcese – chitarra ritmica

Andrea Ovcinnicoff – batteria

Giovedì 28 settembre 2023, ore 19.30

MACAJA PARADE

Gianluca De Pasquale – pianoforte e voce

Simone Dabusti – tromba

Simone Cosso – chitarra

Giorgio Griffa – batteria

Info e prenotazioni al numero 375 7200337

Altri due concerti per “Circuito in musica, giovedì 21 e 28 settembre 2023 nei Giardini di Sturla, in via del Tritone a Genova. Nel primo caso a esibirsi saranno gli Arselle con un omaggio alla musica surf anni Sessanta, mentre con la Macaja Parade si rivive l’atmosfera festosa del jazz e del blues suonato per le strade di New Orleans tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

La rassegna di concerti, prodotta da Circuito e curata da Romina Mognol, in questa seconda edizione è iniziata a maggio e nel corso dei mesi ha raccolto un pubblico numeroso attirato dai gruppi di solida esperienza che hanno suonato sull’area del depuratore, una zona ristrutturata con il giardino e il bistrot affacciati sul mare. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 375 7200337.

L’appuntamento con gli Arselle è giovedì 21 settembre alle 19,30. Il quartetto formato da Massimo Zaffonte (chitarra solita), Alberto Della Rossa (basso), Francesca Olcese (chitarra ritmica) e Andrea Ovcinnicoff (batteria), si è formato due anni fa con l’intenzione di riproporre dal vivo brani classici strumentali di genere surf e dintorni, eseguito con strumentazione minima e suoni d’epoca.

Nei primi anni Sessanta erano suonati da gruppi come The Chantays, The Ventures, The Surfaris e The Shadows. Nato nel contesto delle ballroom giovanili statunitensi e in seguito stabilitosi essenzialmente sulle spiagge della California, il Surf di quegli anni è un mix di rock’n’roll, twist, stomp, blues, garage, musica popolare messicana di origine ispanica, contraddistinto da un particolare utilizzo della chitarra solista e dalle sue sonorità per l’epoca sperimentali.

Fino alla metà degli anni Settanta è il genere più anticonformista e ha influenzato il rock americano attraverso band come The Cramps, The Ramones, The X.

La Macaja Parade “Da Genova a New Orleans” è in programma giovedì 28 settembre alle ore 19.30. A guidarla sono Gianluca De Pasquale (pianoforte e voce), Simone Dabusti (tromba), Simone Cosso (chitarra) e Giorgio Griffa (batteria).

Nasce a Genova nel 2020 con l’intento di rivisitare i suoni e i ritmi sincopati delle feste per strada con le bande musicali diffuse in Louisiana. Il gruppo ha partecipato all’ultima edizione del Festival Jazzmi a Milano e ha pubblicato i due ep “Apollo Session” e “Fruit Punch”, con brani che si muovono tra il New Orleans Jazz e il Jump Blues.