È uscito Hawái, il nuovo singolo di Maluma

“Hawái”, il nuovo singolo della superstar della musica Latina, Maluma, che anticipa il nuovo album, “Papi Juancho”, di prossima uscita. Online anche il videoclip.

Il brano scritto da Maluma, Keityn Edgar Barrera e Bull Nene, è stato prodotto da Rude Boyz e racconta la classica storia della fine di un amore nell’era di Instagram, che tra “stories” e foto causa spesso fraintendimenti.

Il video di “HAWÁI” è un mini-film la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Maluma, ed è stato girato a Miami dal celebre regista Jessy Terrero di Cinema Giants: il giovane artista attraversa una montagna russa di avvenimenti ed emozioni dopo la fine drammatica di una relazione. Naturalmente, come in ogni opera di finzione, qualsiasi somiglianza con persone, luoghi o eventi reali, è puramente casuale.

MALUMA, a soli 26 anni è considerato una delle voci più importanti della musica latina e un artista ammirato dai giovani di tutto il mondo. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” con “F.A.M.E” ai Latin Grammy 2018, Maluma è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 6 milioni di follower su Twitter e 52 milioni di follower su Instagram (rendendolo il principale esponente maschile di musica latina su Instagram). Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e più di 23 milioni di iscritti. Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, avendo venduto oltre un milione di biglietti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino ad aver venduto il maggior numero di biglietti per i suoi concerti. Nel 2018 e 2019 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa con il tour di F.A.M.E.: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all’American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles). Il suo tour mondiale “11:11” ha registrato il sold out a Yarkon Park di Tel Aviv, la più grande location per concerti di Israele (oltre 60.000 persone). Ha fatto la storia al 18^ Festival Annuale di Mawazine in Maroco, facendo un record di presenze di tutti i tempi con il suo concerto da headliner di fronte a 200.000 persone; e si è esibito per la prima volta a Riyadh, in Arabia Saudita, davanti a 25.000 persone.

Nel 2018, Maluma è entrato nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo come “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse”. Inoltre, è stato nominato “Man of the Year” da GQ nel 2019 e continua a ottenere il supporto alla moda di designer come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri. Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour. Maluma ha anche partecipato a campagne pubblicitarie di brand internazionali come Moet Hennessy, Michelob e Adidas. Dal 2015, da quando fa parte di Sony Music Latin, Maluma ha pubblicato 3 album, che hanno tutti debuttato alla prima posizione della classifica degli album di Billboard Latin Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) and 11:11 (2019). Maluma è l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al primo e al secondo posto nella classifica dell’Airplay latino di Billboard (con “Sin Contrato” e “Chantaje”) e solo il sesto ad aver mai raggiunto l’impresa. Ad oggi Maluma ha ha raggiunto per sedici volte la prima posizione nella classifica dell’Airplay latino di Billboard.