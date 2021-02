E’ ufficiale: lo Spezia Calcio all’americano Platek

Robert Platek: Siamo felici per l’acquisizione dello Spezia Calcio: la Serie A italiana è l’elite del calcio

Robert Platek è ufficialmente il nuovo proprietario dello Spezia Calcio. A darne l’annuncio, lo stesso club ligure.

Il finanziere americano ha rilevato il 100% delle quote della società dalla Orlean Invest, holding di Gabriele Volpi.

Nell’acquisizione della società non c’è stata alcuna partecipazione del fondo Msd Capital come sembrava potesse avvenire, ma solo un investimento personale della famiglia Platek.

“Robert Platek, insieme a sua moglie Laurie Platek e ai tre figli Amanda, Caroline, Robert Junior e con suo fratello Philip Platek, tutti grandi sostenitori della serie A (italiana), ha compiuto un investimento generazionale nel Club Spezia Calcio, dando il via a un progetto a lungo termine.” Si legge in una nota ufficiale.

“Siamo felici – spiegano dalla famiglia Platek – per l’acquisizione dello Spezia Calcio. La Serie A è l’elite ed è da tempo che cercavamo un’opportunità di partnership con un Club italiano di cui apprezzassimo la Mission, l’Ethos e l’Etica. Così è stato con lo Spezia Calcio, perché il club ha gli stessi valori in cui crede la nostra famiglia: il lavoro e l’umiltà. Siamo onorati di poterlo supportare e aiutarlo a crescere puntando ad ottenere successi futuri e a rendere orgogliosi i fedelissimi fan”.

Philip Platek, il nuovo Vicepresidente dello Spezia Calcio afferma: “Siamo onorati di poter portare avanti la tradizione di Spezia Calcio, una squadra che ha lavorato duramente per poter entrare in serie A.

Siamo inoltre contenti di poterci affiliare agli Aquilotti, i fan del team, ora e negli anni a venire”.

“È importante – si legge ancora in una nota ufficiale – per i Platek mantenere la continuità con il management precedente che è riuscito a portare la squadra in serie A. Resteranno tutti nelle loro posizioni, inclusi il Presidente Stefano Chisoli, Mauro Meluso, il Direttore sportivo, e il Manager Vincenzo Italiano.

La famiglia Platek spera di vedere al più presto il Sindaco Pierluigi Peracchini, i fan e chi ha contribuito al successo del Club in modo da poter discutere i diversi aspetti di una futura collaborazione. Gli incontri ad oggi non sono stati possibili solo per motivi di riservatezza e per il rispetto dovuto al Signor Volpi.”

Questo il commento della della famiglia Platek che ha avviato la trattativa per l’acquisto del club partendo da 24 milioni.