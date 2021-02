Clubhouse nelle ricerche su Google batte Ronaldo, Tik Tok e Linkedin

Clubhouse, il social vocale più inn del momento, batte Ronaldo, Tik Tok e Linkedin.

È quanto emerge dall’analisi dei dati tratti da Google Trends degli ultimi 7 giorni effettuata dall’azienda specializzata AvantGrade.com.

Le ricerche sul social network più dibattuto del momento, hanno superato quelle sul campione portoghese e non solo.

Il paese più attivo è la Cina, dove è stato possibile scaricare l’app fino all’8 febbraio. A seguire, Taiwan e Hong Kong con l’Italia decima.

Tra i fattori che spingono le persone a registrarsi, la presenza di molti personaggi famosi.

Tra le ricerche effettuate su Google, emergono picchi su “Club House” e “Club House App”.

I numeri mondiali di Clubhouse (CLBH) sono in forte crescita in Italia. L’interesse intorno al nuovo social network, in alcuni frangenti ha superato quello verso Linkedin e addirittura Tik Tok, che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane.

Un ruolo importante è stato giocato dalle stanze in cui sono entrati Elon Musk e Mark Zuckerberg.

A dirlo gli stessi numeri: le ricerche degli ultimi giorni sul fondatore di Facebook hanno raggiunto un +450% mentre su Musk siamo a +110%.

Tra le query associate, anche un incredibile +2.200% su “Club House registrazione” e +800% su “Come registrarsi su Club House”.

L’interesse si concentra maggiormente in Lombardia (Milano e Brianza), Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, con Monza e Milano particolarmente attive.

In tanti stanno ricercando inviti per entrare a far parte della community e informazioni legate all’utilizzo dell’app su Android.

Lanciata per la prima volta su iOS nell’aprile 2020, Clubhouse l’app di Alpha Exploration è diventata popolare dalla scorsa primavera.

Per tale successo oltre all’idea innovativa è stato necessario un investimento di 12 milioni di dollari; ma oggi la sua valutazione ha raggiunto 1 miliardo di dollari secondo quanto riportano i media statunitensi.

Clubhouse avrebbe in tutto il mondo al suo interno milioni di utenti ma solo su iOS.

E in Italia attualmente esiste solo la versione Beta con la politica dell’accesso su invito cosa che ha contribuito alla sua popolarità oltre all’intervento di Elon Musk.

Fondamentalmente Clubhouse è organizzato in stanze, nella quale gli utenti presenti possono scambiarsi messaggi vocali, messaggi che poi vengono cancellati quando la stanza viene chiusa.