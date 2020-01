È mancato Lele Girlando, ex direttore del Centro Chiarella

Il Villaggio del Ragazzo è in riflessione e preghiera per la nascita al cielo di un grande amico e collaboratore: Raffaele Girlando

Per lungo tempo direttore del Centro Franco Chiarella – Villaggio del Ragazzo di Chiavari, Girlando era anche attuale postulatore della causa di beatificazione di don Nando Negri. Nato a Siracusa nel 1950 e residente in Liguria dal 1953, Lele si era laureato in pedagogia presso l’Università degli Studi di Genova con perfezionamento in sessuologia presso lo stesso ateneo. Psicologo e psicoterapeuta, aveva insegnato pedagogia e psicologia presso l’Istituto Magistrale e filosofia presso l’Istituto di Scienze Religiose diocesano “Mater Ecclesiae”. Dal 1978 al 1999 aveva collaborato alla fondazione della Comunità Terapeutica del Villaggio del Ragazzo e aveva diretto la stessa comunità dal 1999 sino al 2010 presso il Centro Franco Chiarella.

Così dichiara la coordinatrice del Centro Franco Chiarella Serena Morello:

«Oltre che un direttore, Lele è stato anche un maestro. Per tutti gli operatori e i pazienti ha rappresentato infatti un punto di riferimento e di accoglienza in grado di esprimere, grazie alla sua alta competenza professionale e alla sua umanità, sia i valori della cura clinica che quelli dell’autentica carità.»

Il presidente del Villaggio del Ragazzo prete Rinaldo Rocca dice:

«Psicologo e filosofo assieme, Lele era un mite che sapeva pensare e trasmettere pensiero, un maestro con il senso dell’ironia e della leggerezza, capace di appassionare e di vivere in profondità. Don Nando lo chiamava “professore”.»

Alle ore 19:00 di giovedì 9 gennaio si terrà la recita del rosario presso la camera mortuaria dell’ospedale di Lavagna, i funerali verranno celebrati venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 15:00 nella chiesa dei frati cappuccini di viale Tappani a Chiavari.

Ai familiari la vicinanza e il ricordo nella preghiera da parte di tutto il Villaggio del Ragazzo.