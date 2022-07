È disponibile in digitale “EPPURE ADESSO SUONO”, il nuovo album del cantante – cantautore calabrese Barreca

È disponibile in digitale “EPPURE ADESSO SUONO”, è un album caratterizzato da incontri musicali importanti, sfociati in collaborazioni caratterizzate da sintonia e complicità artistica: il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi ha preso parte al brano “Ma anche d’amore”, in cui si cimenta assieme a Barreca nel ruolo di cantastorie.

Torna inoltre la già collaudata collaborazione con il cantante Peppe Voltarelli in “Che fortuna!”, dove gli artisti si dilettano in un duetto scanzonato e ironico.

Il cantante decide di ordinare tre parole di ordine fondamentale nelle sue gerarchie per dare vita al titolo del suo secondo album: eppure, avverbio che va a rappresentare la volontà dell’artista di affermare il proprio punto di vista, nonostante le contraddizioni e la confusione; adesso, che indica l’impellenza e il momento preciso in cui Barreca decide di agire e di tornare sulle scene; infine suono, che sta a rappresentare l’azione e al contempo l’oggetto della passione del cantante, emettere un suono, dare voce alle proprie storie e a quelle degli altri.

Il disco, arrangiato e prodotto da Riccardo Anastasi, con testi e musica a cura di Benedetto Demaio, racchiude e concilia due diverse anime, che solo all’apparenza sembrano distanti: una ha carattere etnico e si esprime attraverso sonorità mediterranee, mentre l’altra ha tratti più sofisticati. Il risultato è un mix vincente che si presta alla perfezione all’espressione di riflessioni intime e personali.

«È un disco che segna un’apertura, quasi una finestra spalancata sul mondo dalla quale mi sono posto all’ascolto degli altri: ho accolto le loro voci intrecciandole con la mia. Ho parlato di situazioni e persone che appartengono all’attualità, che mi colpiscono molto, soprattutto in “Scirocco” e in “Mercurio”.

Allo stesso tempo, ho continuato a scavare nel profondo, tirando fuori tutte le sfumature della mia sensibilità artistica… un percorso “Verso me” – racconta BARRECA – Questo disco è un po’ come un dialogo, tra me e la varia umanità: c’è dentro un nuovo sguardo, sicuramente curioso, che non teme di esplorare diversità e confini».

Questa la tracklist dell’album: “Verso me”, “Scirocco”, “Frana il cuore”, “La notte che cos’è?”, “Tanti saluti (nostalgia)”, “Che fortuna!” special guest Peppe Voltarelli, “Un’altra volta”, “Ma anche d’amore” special guest Mauro Ermanno Giovanardi, “Mercurio” e “Ho trovato te”.

Domenico Barreca, in arte BARRECA, nasce nel 1986 a Taurianova (RC) e nutre fin da giovanissimo un amore viscerale per la “canzone d’autore” italiana. Si laurea in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla “scuola genovese” e successivamente si specializza in canto pop seguendo corsi e seminari tenuti da vari professionisti del settore. Nel 2012, con il suo primo progetto musicale NABANA, vince la III Edizione del contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza.

Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo come BARRECA, “La parola noi”, e il relativo videoclip, girato da Giacomo Triglia.

Il 4 dicembre è la volta di “È tutto qui”, singolo che farà da apripista a “Dall’altra parte del giorno”, il primo album di inediti, uscito il 19 gennaio. Nell’estate del 2021 riceve il “Premio Migliore Nuova Proposta” di Fatti di Musica e si cimenta nel “Dall’altra parte del giorno TOUR 2021”, durante il quale apre la tappa di Rende di Colapesce e Dimartino e duetta con l’artista Peppe Voltarelli. A settembre 2021 pubblica il singolo “Tempo da aspettare”.

A un anno dalla pubblicazione del suo primo album, “Dall’altra parte del giorno”, che lo ha proiettato nel panorama musicale nazionale, e un lungo tour estivo, torna al pubblico della sua terra con un concerto pensato appositamente per il teatro: un esclusivo spettacolo il 29 dicembre 2021 al Teatro “R. Gentile” di Cittanova (RC).

Barreca duetta con un ospite d’eccezione Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato e poliedrico, quattro volte Targa Tenco, già fondatore e voce del gruppo “La Crus”. Il 30 dicembre al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria il cantante partecipa all’evento “Calabria Fest Tutta italiana”, esibendosi insieme a grandi artisti della musica italiana e ricevendo il Premio “Top of the Year 2021”. Adesso è pronto a tornare sulle scene musicale con il disco “Eppure adesso suono”, in digitale dal 17 giugno.