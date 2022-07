Presentata “Varazze è Lirica”. Il programma si svolgerà in sette serate dal 15 luglio al 9 settembre dalle 21.15.

Presentata “Varazze è Lirica” tredicesima edizione.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente martedì 12 luglio, nella Sala Consiliare del Comune di Varazze, nel corso di una conferenza stampa presieduta dal Sindaco Luigi Pierfederici, presenti gli Assessori Claudia Callandrone e Mariangela Calcagno, Tina Berio, Giovanni Musso e Antonio Franzone, rispettivamente presidente, Direttore Artistico e Segretario dell’Associazione Culturale “Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine”.

Il Maestro Giovanni Musso, ha spiegato:

“Un programma veramente allettante e ricco di innovazioni, che vuole interessare nuove fasce di cultori del “Bel Canto.

Sarà un “breve ma affascinante viaggio nel mondo della Lirica” durante il quale, il 12 agosto verrà consegnato il “Premio Città di Varazze – Francesco Cilea” 2022, alla Soprano Carmen Lavani, la cui voce è stata ascoltata, registrata, nel corso della Conferenza Stampa.

Il Sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, si è detto profondamente soddisfatto e del programma e del lavoro svolto dal Coro Polifonico, il quale tiene viva la voce della Lirica a Varazze, città che nel ricordo del Maestro Francesco Cilea (non opportunamente ricordato altrove, come dalle parole del Maestro Giovanni Musso) intende proseguire nel segno di una scelta di alta qualità che onora la città.

La presidente del Coro Polifonico, Tina Berio, si è detta lieta della proficua collaborazione con il Comune, ringraziando particolarmente l’Assessore Mariangela Calcagno per l’appoggio costante fornito nel corso degli anni, quindi sono seguiti gli interventi del Segretario del Coro Antonio Franzone, su questioni tecnico-amministrative, dell’Assessore alla Cultura Claudia Callandrone, che ha ribadito l’impegno, già in atto, per rafforzare il ricordo e l’opera di Cilea, in collaborazione con il Comune di Palmi (RC), terra natale del compositore.

L’Assessore Mariangela Calcagno ha ringraziato a sua volta la Presidente del Coro. Tina Berio, per le parole di gentilezza profferte in suo favore, ribadendo l’importanza e la vitalità di Varazze Lirica, “ormai una pietra miliare della nostra cultura.”