E’ attesa oggi la sentenza per l’omicidio di Davide Di Maria

C’è attesa questa mattina in Corte d’Assise a Genova per la sentenza riguardo l’omicidio di Davide Di Maria avvenuto il 17 settembre 2016 in una villetta di Molassana.

Per tale omicidio sono indagati Vincenzo Morso ed il figlio Guido, entrambi imputati per il reato di omicidio volontario in concorso.

Oltre a loro, Marco Mor N’Dyaie, anche lui indagato per l’omicidio e Christian Beron che era presente ai fatti, ma secondo il pubblico ministero coinvolto in un ruolo decisamente marginale.

Nell’ultima udienza, il 17 aprile, il sostituto procuratore Alberto Landolfi, aveva parlato di colpevolezza per i tre indagati confermando le pene richieste: 19 per i due Morso, padre e figlio e 9 per Marco Mor N’Dyaie.

Secondo le difese, in particolare, quella di Guido Morso, il legale ha detto di ritenerlo non colpevole dell’omicidio e per questo ne ha chiesto l’assoluzione.

Ieri sui social amici della famiglia Di Maria avevano invocato la partecipazione odierna in massa in tribunale.