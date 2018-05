Domani al Ducale per “Città di Mare, “La mia Napoli” incontro con Valeria Parrella

GENOVA 28 MAG. Domani, martedi 29 maggio, per la rassegna di incontri “Città di Mare. Il mare ci vince”, organizzata dal Palazzo Ducale-Fondazione per la Cultura, penultimo appuntamento dal tema “La mia Napoli”, ospite Valeria Parrella, scrittrice, in dialogo con Paolo Fiorentino. Ore 17.45 Sala del Maggior Consiglio

Ad una scrittrice modernissima, rappresentata al cinema e in teatro, editorialista e saggista come Valeria Parrella viene chiesto di rappresentare la Napoli meno nota e meno scontata, la Napoli di oggi, da cui proviene anche il manager bancario di livello internazionale in dialogo con lei, Paolo Fiorentino.

Rassegna “Città di mare”, a cura di Claudio Magris e Margherita Rubino.

Marcello Di Meglio