Due giorni di sciopero nazionale degli infermieri

Quella di oggi e quella di domani si preannunciano come due giornate difficili negli ospedali liguri per lo sciopero nazionale indetto dagli infermieri per il mancato accordo sul contratto di comparto che i sindacati di categoria chiedevano al governo.

Oggi a Genova è in programma anche un presidio davanti all’ospedale San Martino dalle 7.30 alle 10.

Venerdì invece gli infermieri si ritroveranno alle 12 davanti alla sede della Prefettura, in via Roma per chiedere un incontro al prefetto Fiamma Spena.