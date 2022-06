Doppio successo nazionale per la Danzastudio Varazze

Ancora uno splendido risultato domenica 15 maggio 2022 per Danzastudio Varazze, che ha partecipato con due coreografie di Giovanna Badano al concorso “Equilibrio”, che si è svolto presso il teatro Carbonetti di Broni (PV), con la giuria composta da noti artisti: Loredana Mapelli, Pascal Tallarico, Donatello Jacobellis e Brian Bullard.

Entrambi i “duo”, l’uno nella categoria Modem Jazz e l’altro nella Composizione Coreografica, si sono qualificati al primo posto, ricevendo anche i complimenti degli esaminatori.

“Sguardi”, interpretato da Desire Cecchini e Giulia Fiordoro su musica dei Pink Floyd, ha donato emozioni trasmesso sensazioni di complicità e affinità. “Astor”, un passo a due molto elegante che ha rappresentato un connubio interessante tra danza classica e tip tap, è stato eseguito con sicurezza da Maria Francesca Baglietto e Luca Cerati, su musica di Astor Piazzolla, rielaborata dal gruppo vocale The Swingle Singer, che ha bene accompagnato la successione dei passi ideati per i due danzatori.

Entrambi i pezzi già lo scorso marzo avevano positivamente impressionato i giudici del concorso Arcadanse di Annecy Francia, ottenendo rispettivamente la medaglia di bronzo e d’oro.

Il concorso “Equilibrio” comprendeva anche una sezione di premi speciali, assegnati autonomamente da ogni giurato: quello per la Miglior Coreografia del concorso è stato consegnato a Giovanna Badano per “Astor”.

Ci complimentiamo con Giovanna e con i suoi allievi, per questa ulteriore prova di grande professionalità della scuola di danza varazzina, che da oltre quarant’anni miete successi in Italia e all’estero.

«Che emozione – le prime dichiarazioni di Giovanna Badano, Direttrice e Coreografa di Danzastudio Varazze – vedere sul palco e rivedere in scena, in un teatro i miei ragazzi, impegnati in “Sguardi”, interpretato da Desirée e Giulia che ha ottenuto il 1° posto, con molti complimenti anche da parte di altre scuole; già medaglia di bronzo ad Annecy lo scorso 13 marzo, ogni volta che lo vedo, mi dà sensazioni uniche. E poi “Astor”, un connubio di due tecniche diverse tra loro (Classico e Tip Tap) che, però, con l’interpretazione di Maria Francesca e Luca, arrivano direttamente al cuore e fanno emozionare. Anche per loro un bel 1°posto, così come ad Annecy con una splendida medaglia d’oro.

Questa volta un valore in più è cioè un Premio speciale dalla giuria, come Miglior Coreografia di tutto il concorso “Equilibrio” di Broni (PV), con i complimenti dei giudici (Loredana Mapelli, Pascal Tallarico, Donatello Jacobellis e Brian Bullard). Che dire? Mi sento davvero molto fortunata ad avere allievi così bravi e dalle belle doti e, stavolta anche una piccola grande soddisfazione personale per questo lavoro.»

Fonte: Danzastudio Varazze

