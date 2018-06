Doppio intervento per la guardia costiera alla Palmaria

Mattinata movimentata, quella di oggi, per la guardia costiera della Spezia.

Poco dopo le ore 12.00 infatti la sala operativa del Comando spezzino raccoglieva la richiesta di assistenza, pervenuta tramite il numero unico delle emergenze 112, riguardante una giovane turista di nazionalità austriaca infortunatasi alla Palmaria durante una escursione.

Veniva pertanto allertata la motovedetta di soccorso CP 865, sulla quale veniva imbarcato il personale sanitario inviato dal 118.

Mentre l’unità navale dirigeva verso il “pozzale” una seconda chiamata, riguardante stavolta una donna con una sospetta frattura al polso a seguito di una caduta, sempre alla Palmaria, perveniva alla sala operativa della Guardia Costiera.

L’unità di soccorso quindi, non appena terminato il primo intervento in località Pozzale dirigeva a tutta velocità presso il “Terrizzo” per prendere a bordo anche la seconda malcapitata.

Ultimate le operazioni l’unità rientrava presso la banchina antistante la sede della Guardia Costiera ove le due infortunate venivano sbarcate ed affidate alle cure dei sanitari per il trasferimento presso l’ospedale cittadino.

Con l’occasione si ricorda che per le emergenze in mare è attivo il numero blu 1530, gratuito sul tutto il territorio nazionale e sempre attivo 24 ore su 24.

Contattando il 1530 o il Numero Unico di Emergenza 112, si attiverà la Capitaneria di porto competente per area per un rapido intervento in mare.