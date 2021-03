Donna dà in escandescenze, la Polizia Locale: Intervenuti, siamo stati circondati

E’ successo in via Cantore a Genova. La donna è stata poi sottoposta a tso

Una pattuglia della Polizia Locale del 2º distretto è intervenuta in via Cantore, all’angolo di via La Spezia dove una donna stava dando in escandescenze ed era priva della mascherina.

Secondo quanto riferiscono dal Comando della Polizia Locale “Gli uomini della Polizia locale sono stati accerchiati da cinque o sei persone.

Sul posto sono arrivati i rinforzi del Reparto Pronto Intervento e del nucleo Infortunistica del Reparto Giudiziaria per tenere a bada le persone che avevano circondato i colleghi.

Solo a quel punto gli agenti sono riusciti ad avvicinarsi alla donna, che ha seri problemi di alcolismo e lamentava l’affidamento dei figli all’ex marito.

È intervenuto un medico che ha deciso di segnalare per il Tso la donna, che è stata portata all’ospedale Villa Scassi.”