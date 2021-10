Dominicano aggredisce coetanei sabato sera alla Spezia: denunciato

Si tratta di un 21enne che ha aggredito due coetanei ed un minore

Verso le 22.30 di sabato 16 ottobre, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Da Passano alla Spezia, in quanto alcuni ragazzi avevano segnalato al NUE 112, l’aggressione da parte di un giovane straniero.

Sul posto gli agenti contattavano subito le vittime, due ragazzi di 21 anni ed un minore spezzini, che poco prima erano stati oggetto di un’improvvisa aggressione da parte di un giovane che, avvicinatosi ad uno dei due, dapprima gli strappava la sigaretta e successivamente lo colpiva al volto, scagliandosi poi contro il più giovane, il tutto senza apparente motivo.

Nelle ricognizioni del centro immediatamente avviate, l’attenzione degli agenti ricadeva su un giovane dominicano che stava percorrendo la via e che corrispondeva alla descrizione fornita dai tre malcapitati.

Fermato ed identificato, lo straniero, un cittadino dominicano di 21 anni regolarmente soggiornante, ma con numerosi precedenti penali soprattutto per reati contro la persona, veniva subito riconosciuto dai tre giovani spezzini quale autore dell’aggressione.

Due delle vittime venivano trasportate al pronto soccorso a mezzo autoambulanza e refertate con prognosi di 10 e 2 giorni.

E’ in corso la denuncia dello straniero per lesioni personali, a seguito dell’identificazione avvenuta la sera stessa, mentre la sua posizione soggettiva è da oggi al vaglio dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione Anticrimine della Questura, per l’adozione dei provvedimenti del caso, nello specifico delle previste misure di prevenzione di competenza del Questore.