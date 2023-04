Domenica le semifinali dei campionati regionali di categoria FIPAV Liguria

Domenica 23 aprile si disputeranno in contemporanea le prime semifinali dei campionati di categoria maschili (under 19 e under 15) e femminili (under 18 e under 14).

Le località dove si terranno gli incontri sono state individuate dal Comitato Regionale Fipav Liguria con la collaborazione dei comitati territoriali ed assegnate nel numero di due per ogni comitato.

Queste prime quattro fasi di semifinale verranno disputate nella zona del Comitato Territoriale Liguria Ponente, con il Palasport Guzzetti di Loano (under 14 femminile) e la Palestra Comunale di Toirano (under 15 maschile), e del Comitato Territoriale Liguria Centro, con il Paladiamante di Genova Bolzaneto (under 18 femminile) e il Palazzetto dello Sport di Genova Manesseno (under 19 maschile).

Le vincenti delle varie semifinali si incontreranno la settimana seguente per le finalissime in programma domenica 30 aprile al Palaravizza di Alassio (under 19 maschile e under 18 femminile) e lunedì 1 Maggio al Palazzetto dello Sport di Genova Manesseno (under 15 maschile e under 14 femminile).

Il CT Liguria Levante organizzerà poi domenica 7 maggio le fasi di semifinale di under 17 maschile (Tensostruttura di Sarzana) e under 16 femminile (Palaconti di Santo Stefano Magra) per poi concludere con le finalissime domenica 14 maggio al Palazzetto dello Sport di Riccò del Golfo (SP).