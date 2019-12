Domenica 15 dicembre temporanea chiusura di via Fillak

Per motivi di sicurezza legati alle lavorazioni per il varo della prima campata lato Levante (denominata “P14P15”) si renderà necessaria la temporanea chiusura di via Fillak nella giornata di domenica 15 dicembre.

Per ridurre il più possibile l’impatto sulla viabilità cittadina, in accordo con la polizia locale, si è deciso di mettere a disposizione alcuni movieri che, una volta ricevuta comunicazione dell’imminente inizio delle operazioni di varo, bloccheranno il traffico solo per il tempo necessario ad arrivare al termine delle lavorazioni (circa 3/4 ore).

La strada resterà quindi chiusa dall’intersezione con via Capello fino all’intersezione con via Campi. L’inizio delle operazioni è previsto al momento a metà mattinata, ma potrà variare a seconda delle operazioni propedeutiche da eseguire in cantiere. La temporanea chiusura di via Fillak sarà debitamente comunicata alla popolazione con segnaletica mobile e a messaggio variabile, nonchè attraverso il canale di Telegram.