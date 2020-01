Lunedì 20 alle ore 17,15 la libreria L’Amico Immaginario ospita la presentazione del progetto di Teatro Pubblico Ligure Le avventure di Pinocchio

Il progetto è ideato da Sergio Maifredi, nell’ambito della stagione 2019-2020, del Teatro Sociale d Camogli di cui è direttore artistico.

Il progetto prevede, al Teatro Sociale di Camogli domenica 26 gennaio, 9 e 23 febbraio, 8, 22 e 29 marzo 29, sempre alle ore 17, la lettura integrale del capolavoro di Collodi, riportato alla cronaca dal recente film di Matteo Garrone, uno dei tanti artisti che nel tempo si sono misurati con il burattino di legno e Geppetto, il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina, Mangiafuoco e tutti gli altri indimenticabili personaggi di una storia che è ben più che una fiaba.

A raccontare il progetto, nella sede della nuova libreria per bambini di via Luccoli saranno il presidente della Fondazione Teatro Sociale di Camogli Farida Simonetti, il direttore artistico Sergio Maifredi, l’attore Andrea Nicolini che darà la sua voce alle Avventure di Pinocchio e l’artista Andrea Musso che, oltre ad aver creato l’immagine dell’iniziativa con il burattino in corsa verso il futuro, dopo ognuna delle sei letture dipingerà ad acquerello insieme al pubblico di adulti e bambini scene tracciate per ognuna delle avventure che si andranno ad ascoltare: un modo per unire le generazioni, ascoltare e rielaborare, portando in superficie la propria creatività. In particolare, negli intenti della Fondazione Teatro Sociale, un modo per riportare il teatro ad essere un riferimento della comunità per vivere esperienze di arricchimento condiviso non solo nel momento degli spettacoli.

L’ingresso in libreria e al Teatro Sociale di Camogli per “Le avventure di Pinocchio” è libero.