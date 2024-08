Domani a Villanova il Gran Premio Regione Liguria

Savona. 1 agos. Grande attesa a Villanova d’ Albenga per la riunione di trotto di venerdì con un programma molto ricco: oltre al Gran Premio Regione Liguria dal sostanzioso montepremi (oltre 37 mila gli euro in palio) si disputeranno anche le due batterie di qualificazione del prestigioso Trofeo Sulky d’Oro, oltre naturalmente alla finale che assegnerà lo scettro al Gentlemen vincitore della competizione. Sette complessivamente le corse in programma con un montepremi di quasi centomila euro.

Il Gran Premio vedrà in pista 18 cavalli, indigeni di 3 anni che si contenderanno il successo sul doppio chilometro. Fra i driver campioni di alto livello come Mollo, Loccisano, Farolfi, Guzzinati e Di Nardo. Il Trofeo Sulky d’Oro, riservato invece ai Gentlemen, proporrà tre corse sui 1.600 metri, con cavalli indigeni e stranieri di 5 anni ed oltre. Alle 19 ci sarà l’Alzabandiera con l’ Inno Nazionale e la presenza dei Carabinieri a cavallo in parata.

Seguiranno le esibizioni delle ginnaste dell’ US Villanovese, un evento di Western Old West ed altre attrazioni. Le corse inizieranno alle ore 20 e 10 e saranno inframmezzate da svariate attrazzioni fra cui i Pizzaioli di Freestyle campioni del mondo, l’esibizione del comico Cristiano Militello, degli Sbandieratori di Ventimiglia ed i Balli Country finali alle 23 e 30. Ci saranno stand espositivi, street food, spettacoli per bambini e battesimo della sella. Nel parterre ci saranno tanti vip ed ex campioni di vari sport del passato e della pista villanovese come il mitico Pino Rossi, l’uomo del Derby. L’apertura dei cancelli è prevista per le 18 e 30.

Claudio Almanzi