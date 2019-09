Dolcezze con la pastry blogger Valentina Cappiello

Dalla Campania alla Liguria con il tour FoodAddiction in Store

Dolci rivisitazioni con la pastry blogger e cake designer napoletana Valentina Cappiello

DOVE Scavolini Store La Spezia Viale Italia, 373, 19121 La Spezia SP

QUANDO sabato 21 settembre – dalle 17:00 alle 18:30

IDEALE PER chi ama le dolci sorprese

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che apre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Tanta dolcezza e tradizione sabato 21 settembre a partire dalle 17:00 presso lo Scavolini Store La Spezia. La protagonista di questo show-cooking gratuito e aperto al pubblico è la pastry blogger Valentina Cappiello. La creativa napoletana porterà in tavola una ricetta dolce legata alla tradizione della sua terra, una rivisitazione d’oltreoceano della tipica torta caprese alle mandorle e cioccolato fondente, originaria della città di Capri. Il pubblico potrà interagire con la cake designer e gustare la meravigliosa opera d’arte nella fase finale di assaggio.

L’ospite speciale

Pastry blogger e cake designer napoletana, Valentina Cappiello ama definirsi una produttrice seriale di torte e di sogni e una cercatrice di bellezza. Il buono e il bello sono la base delle sue ricette proposte sul blog La Ricetta Che Vale in cui dedica molto spazio soprattutto alla pasticceria italiana, napoletana e anglosassone. Valentina è inoltre co-autrice del libro Le Fluffose e autrice del libro Nude per ogni occasione, entrambi editi da iFood.

Il tema e la ricetta

Per realizzare la caprese al cioccolato, la cake designer Valentina Cappiello si rifarà alla pasticceria tradizionale della sua amata terra, la Campania, combinandola con la ricetta di una torta tipicamente americana, la mud cake. Il cioccolato fondente si unisce così ad una soffice e delicata camy cream di mascarpone, panna e latte condensato, al gusto di vaniglia.

Gli ultimi suggerimenti di Valentina saranno dedicati alla fase decorativa: gli strati di torta e crema verranno rifiniti con un’abbondante manciata di mandorle e una spolverata di zucchero a velo.

La location

Location dell’evento è lo Scavolini Store La Spezia, 290mq dove sono esposte le ultime novità delle collezioni per cucina e living firmate Scavolini, tra cui la nuovissima Delinea, ma anche Carattere, Sax, Motus e LiberaMente e una ampia esposizioni di bagni tra cui Diesel Open Workshop, Aquo e Rivo. Lo showroom, nato dalla passione ed esperienza di Michele Scattina, titolare dello Store, è diventato ben presto un punto di riferimento per tutti gli amanti del design.

Lo Scavolini Store La Spezia offre un servizio a 360° che va dalla consulenza e progettazione alia consegna e montaggio effettuato da personale qualificato, seguito da un post-vendita.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.