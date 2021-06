Disastro autostrade in Liguria: stamane ancora chilometri di code

Le criticità in A10, A7, A12 e A26

Cantieri infiniti e disastro autostrade in Liguria. Ancora una mattinata complicata, quella di oggi, per chi deve attraversare la nostra regione.

Il tratto sulla A10 tra Aeroporto e Pra’ verso Savona ha riaperto questa mattina intorno alle 7, dopo l’orario previsto per consentire di ultimare gli interventi in corso dalla notte all’interno delle gallerie. Per questo motivo e per la percorrenza su una sola sola corsia si sono verificati diversi disagi e code che hanno raggiunto i 9 chilometri.

Ma su tante tratte autostradali della Liguria si sono verificate delle criticità, criticità che sono, tutt’ora, attive.

In particolare si è arrivati a 14 chilometri di coda tra Varazze e Savona adesso scesi a 6.

In A26 Genova – Gravellona Toce ci sono quattro chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 e tre chilometri tra il bivio A26/A10 e Masone.

In A7 Genova -Milano si registrano due chilometri tra Bolzaneto e Busalla e due chilometri tra Nervi e Recco in A12.

