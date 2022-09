“Dialoghi sulla rappresentazione” a Genova: due incontri 13 e 14 settembre

La XV edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione” a Genova, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, è dedicata al “Il tempo”. I prossimi due appuntamenti sono con Piergiorgio Odifreddi che interviene su “C’è un tempo per ogni cosa e un tempo per ogni calendario” martedì 13 settembre a Palazzo Tursi; Laura Salmon e Daria Farafonova che parlano di “Dostoevskij, la relatività e il tempo” mercoledì 14 settembre a Palazzo Tursi. Inizio alle 17,30. Ingresso libero.

Martedì 13 settembre 2022, ore 17.30

Palazzo Tursi, via Garibaldi 9

PIERGIORGIO ODIFREDDI

C’È UN TEMPO PER OGNI COSA E UN TEMPO PER OGNI CALENDARIO

Chi ha tempo non aspetti tempo

Proverbio popolare

Il tempo è anche misura matematica. Ne parla Piergiorgio Odifreddi martedì 13 settembre 20220 alle 17.30 a Palazzo Tursi di Genova, nel prossimo appuntamento della XV edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione” dedicata quest’anno a “Il tempo. Dal trapassato remoto al futuro semplice”, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. Nel suo intervento “C’è un tempo per ogni cosa e un tempo per ogni calendario”, il popolare matematico e scrittore torinese parte dalla considerazione che la durata di un anno può essere stabilita in tanti modi diversi, ma tutti matematici. Nel tentativo di approssimare la lunghezza dell’anno solare, gli antichi egizi iniziarono a usare un calendario di 360 giorni, suddivisi in 12 mesi di 30 giorni ciascuno. In seguito, però, scoprirono che 365 giorni era un’approssimazione migliore e aggiunsero altri cinque giorni, supplementari, che venivano inseriti prima del capodanno: una data mobile, per loro, determinata dall’arrivo delle piene del Nilo. E per tenere conto di un’ulteriore successiva approssimazione dell’anno in 365 giorni e sei ore aggiunsero infine un giorno ogni quattro anni. Ascolteremo come si arrivò al calendario dei romani o a quello gregoriano o, infine, a quello del poeta matematico Omar Khayyam.

"Dialoghi sulla rappresentazione" è prodotto da Teatro Pubblico Ligure, realizzato con il sostegno del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Museo di Palazzo Reale di Genova e Goethe-Institut Genua

BIOGRAFIA

Piergiorgio Odifreddi – Matematico e scrittore, nato a Cuneo nel 1950. Laureato in matematica a Torino (1973), ha proseguito gli studi negli Stati Uniti presso le università dell’Illinois e della California, e in Russia presso l’università di Novosibirsk. Tornato in Italia, è stato docente di matematica all’università di Torino (2001-07). Ha svolto attività di ricerca nel campo della teoria della ricorsività, ed è anche saggista e storico della scienza. Attivo nella divulgazione scientifica, ha pubblicato tra gli altri: La matematica del Novecento: dagli insiemi alla complessità (2000); La repubblica dei numeri (2002); Il vangelo secondo la scienza. Le religioni alla prova del nove (2005); Incontri con menti straordinarie (2006); Perché non possiamo essere cristiani (2007); Il matematico impenitente (2008); Caro Papa ti scrivo (2011); Una via di fuga. Il grande racconto della geometria moderna (2011); Incontri con menti straordinarie (2012); Abbasso Euclide (2013); Come stanno le cose. Il mio Lucrezio, la mia Venere (2013); Sulle spalle di un gigante (2014); Il museo dei numeri (2014); Il giro del mondo in 80 pensieri (2015); Dalla Terra alle lune (2017); La democrazia non esiste. Critica matematica della ragione politica (2018); Il dio della logica. Vita geniale di Kurt Gödel matematico della filosofia (2018); Il genio delle donne. Breve storia della scienza al femminile (2019); In cammino alla ricerca della verità. Lettere e colloqui con Benedetto XVI (2022). Dal 2007 è promotore del Festival della Matematica a Roma.

—

Mercoledì 14 settembre 2022, ore 17.30

Palazzo Tursi, via Garibaldi 9

LAURA SALMON e DARIA FARAFONOVA

DOSTOEVSKIJ, LA RELATIVITÀ E IL TEMPO

Legge Andrea Nicolini

Davanti a un plotone d’esecuzione. Così si è trovato Fëdor Dostoevskij il 19 novembre 1849 a San Pietroburgo. Un’esperienza sconvolgente che cambierà per sempre il suo modo di pensare alla vita e influenzerà la sua scrittura nella stesura di romanzi che hanno fatto la storia della letterature. Prosegue partendo da questo attimo eterno la XV edizione di “Dialoghi sulla rappresentazione”, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure quest’anno dedicata a “Il tempo. Dal trapassato remoto al futuro semplice”, in programma dal 7 al 29 settembre 2022 a Palazzo Tursi e a Palazzo Reale di Genova. Il prossimo appuntamento è mercoledì 14 settembre alle 17,30 a Palazzo Tursi (via Garibaldi 9) con “Dostoevskij, la relatività e il tempo”, incontro di cui sono protagoniste Laura Salmon, professore ordinario di Slavistica all’Università di Genova, e Daria Farafonova, traduttrice e docente alle Università di Macerata e Urbino, accompagnate dalle letture di Andrea Nicolini. In quel giorno capitale nella vita dell’autore di capolavori “Delitto e castigo” e “I fratelli Karamazov” ci sono stati alcuni minuti interminabili e decisivi. A San Pietroburgo, il 19 novembre 1849, Dostoevskij aveva 28 anni e i fucili erano pronti a sparare. Ma prima delle pallottole arrivò la grazia dello zar Nicola I. La pena di morte è commutata in otto anni di lavori forzati in Siberia. L’evento segnerà per sempre lo scrittore, il suo modo di percepire e rappresentare il tempo, la vita, il mondo. La sua opera riflette il paradosso della relatività, espresso nella verità nascosta di un universo umano in cui “un istante equivale a un miliardo di anni”. Una legge delle fisica che per il grande scrittore russo è una realtà umana a cui è impossibile sfuggire, tradotta nella poesia e nella forza dei suoi romanzi.

La XV edizione di “Dialoghi sulla rappresentazione/Il tempo. Dal trapassato remoto al futuro semplice” è un progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure che lo produce, con il sostegno del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Museo di Palazzo Reale di Genova e Goethe-Institut Genua, con il patrocinio di Rai Liguria.

BIOGRAFIE

Laura Salmon – È professore ordinario di Slavistica e Teoria della Traduzione all’Università di Genova, e autore di numerosi libri e saggi accademici. Ha tradotto in italiano diverse opere di narrativa e poesia russa. Per il Melangolo ha pubblicato “Se son rose, sfioriranno. Pensieri paradossali” (2020).

Daria Farofonova – È una filologa, traduttrice e saggista. Ha conseguito due dottorati di ricerca, in Filologia e in Lingua, letteratura e civiltà italiana. Ha insegnato lingua e cultura italiana all’Università di San Pietroburgo ed elementi di cultura russa, lingua, traduzione e letteratura russe nelle Università di Urbino e Macerata. Ha pubblicato numerosi saggi su Michelangelo, Pirandello, Dostoevskij ecc. Ha tradotto in russo i volumi ‘Lezioni di economia civile’ di A. Genovesi e ‘Il Regno e la Gloria’ di G. Agamben.

