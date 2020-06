Di Muro: aeroporto di Nizza cancella tutti i voli per l’Italia, Ponente ligure isolato

“Se ancora non si hanno certezze sulle conseguenze della chiusura del Terminal 1 fino a marzo 2021, quel che è assodato è la totale scomparsa, per tutto il mese di giugno, di qualsiasi destinazione italiana dal tabellone dell’aeroporto internazionale di Nizza”.

Lo ha denunciato oggi il deputato dell’Imperiese Flavio Di Muro (Lega).

“A ciò – ha spiegato Di Muro – si aggiunga una notevole riduzione dei voli internazionali. Un fatto che comporta penalizzazioni pesanti per il turismo nella Riviera ligure di Ponente, a cui era garantito un collegamento aereo proprio dallo scalo nizzardo.

La situazione delle autostrade liguri è sotto gli occhi di tutti: raggiungere il Ponente ligure dall’aeroporto di Genova comporta spesso un allungamento del viaggio di ore, specie nel periodo estivo.

Anche i collegamenti ferroviari, visto il binario unico tra Finale e Andora, sono spesso scoraggianti per i turisti.

Scriverò al ministro degli Esteri Luigi Di Maio perché si attivi con canali diplomatici nel ripristino dei collegamenti tra Nizza e l’Italia nonché per fare chiarezza sui voli internazionali cancellati, contestualmente, alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli per sapere come intenda intervenire per ridurre l’isolamento cronico della Liguria e del Ponente ligure in particolare”.