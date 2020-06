Campora: lunedì prossimo torna Navebus, otto corse Pegli-Porto Antico

“Lunedì 8, nella progressiva ripresa dei diversi sistemi gestiti da AMT, a Genova torna il servizio Navebus. Ripartiranno quindi i collegamenti via mare tra Pegli e Porto Antico momentaneamente sospesi a causa dell’emergenza coronavirus”.

Lo hanno annunciato oggi i responsabili del Comune di Genova.

“Nonostante il momento di difficoltà, e in attesa dei ristori da parte del Governo – ha spiegato l’assessore comunale ai Trasporti Matteo Campora – abbiamo comunque deciso di riattivare il servizio Navebus per i cittadini del Ponente ma non solo visto che questo collegamento tra la delegazione di Pegli e il cuore del nostro Centro storico è particolarmente apprezzato da tutti i genovesi e dai turisti. Riteniamo Navebus un servizio strategico per il sistema del trasporto pubblico locale”.

“Sono previste otto corse – hanno aggiunto da Tursi – nei giorni feriali e sei al sabato e nei festivi. I biglietti per il servizio non si potranno più acquistare sulla nave, come avveniva prima dell’emergenza, ma personale dei battellieri sarà presente agli imbarchi per la vendita.

Il viaggio a bordo sarà disciplinato come segue: prima dell’imbarco verrà misurata la temperatura e si dovranno igienizzare le mani, durante tutta la permanenza sulla nave sarà obbligatorio indossare la mascherina e le sedute saranno disposte in maniera tale da garantire il distanziamento sociale.

Saranno distinti i flussi di attesa, salita e discesa dei passeggeri e ad ogni imbarco e sbarco sono previste procedure di sanificazione degli ambienti”.

Il nuovo orario di Navebus in vigore da lunedì prossimo sarà il seguente.

Feriale:

Corse da Pegli per Porto Antico: 7.05, 8.10, 15.00, 18.00.

Corse da Porto Antico per Pegli: 7.40, 14.15, 17.20, 18.40.

Sabato e festivo:

Corse da Pegli per Porto Antico: 14.40, 16.10, 17.40.

Corse da Porto Antico per Pegli: 14.00, 15.30, 17.00.