Detenuto nel carcere spezzino Villa Andreini di via Fontevivo, era fuori per un permesso premio, ma si è reso irreperibile dal 10 marzo scorso non facendo rientro nella casa circondariale dove doveva scontare una pena di 9 anni per dei cumuli di pena.

L’uomo è stato, però, rintracciato dagli agenti della Polfer venerdì scorso nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Aulla.

Ora, per il fuggitivo, è scattato l’arresto per evasione, cosa che probabilmente gli costerà un aumento della pena.