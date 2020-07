Al termine della sfida con la Virtus Entella, è il capitano Claudio Terzi a parlare dell’importante traguardo raggiunto.

“Penso che questa sera si debba festeggiare, perché siamo matematicamente in semifinale. Da quando sono allo Spezia è la seconda volta che ci arriviamo, ma non era mai successo di chiudere così in alto in classifica e di accedervi dunque direttamente.

Si tratta di un risultato davvero importante, che dimostra il valore di questo gruppo pieno di giovani, che ha saputo rialzarsi alla grande dopo un avvio di stagione difficile; chiaro che non vogliamo fermarci proprio sul più bello ed andremo a Salerno con l’obiettivo di consolidarci al terzo posto, anche se in ogni modo aver raggiunto le semifinali matematicamente con un turno di anticipo resta comunque un ottimo risultato, a prescindere dalla posizione.

Non è facile giocare ogni tre giorni cercando sempre di conquistare la vittoria. Anche oggi la Virtus Entella, così come era accaduto con la Cremonese, si è chiusa tutta dietro la linea della palla, non lasciandoci grandi spazi in fase offensiva, ma nonostante ciò le occasioni non ci sono mancate, penso a quelle avute da Nzola e da Di Gaudio, oppure da Mora e Gudjohnsen. Sicuramente dobbiamo ritrovare maggior lucidità davanti al portiere avversario, ma in ogni caso voglio che la mia squadra stasera guardi il bicchiere mezzo pieno e dico che sono anche due partite che non subiamo gol, dato importantissimo.

Di certo siamo stati sfortunati con gli infortuni, volevamo dedicare una vittoria ad Elio, ma non è stato possibile e quindi vorrà dire che gli dedichiamo il raggiungimento delle semifinali. Chiaramente sono dispiaciuto anche per Marchizza, abbiamo avuto due perdite pesanti, ma ho massima fiducia in tutto il gruppo e se ci sarà bisogno so che ci saranno compagni che potranno ricoprire il ruolo di centrale, come ad esempio Ferrer, quindi dobbiamo essere fiduciosi, festeggiare le semifinali e pensare a chiudere nel miglior modo possibile la regular season”.