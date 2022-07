Derby di Mercato: Linetty vuole la Samp e non lo Spezia

Nuova trattativa di mercato che farà sognare i genoani ma non Samp e Spezia.

Sembrava ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra il Torino e lo Spezia per Karol Linetty. Il centrocampista è cercato da tempo da Pecini, che lo stima molto, e c’era un accordo di massima tra le società per inserire il polacco nell’affare Maggiore. L’intesa tra granata e bianconeri, però, si è scontrata con la volontà del giocatore.

Linetty avrebbe declinato la proposta spezzina. Il giocatore vorrebbe soltanto la Sampdoria, e potrebbe prendere in considerazione il trasferimento soltanto sotto quell’ottica. In caso contrario, preferirebbe rimanere a Torino per giocarsi le sue carte con Juric.