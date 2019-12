Derby della Lanterna, Ferraris verso il tutto esaurito

Meno quattro alla partita con la Sampdoria. La vendita dei tagliandi per entrare al ‘Tempio’ sabato sta proseguendo a tambur battente.

Dopo la Gradinata Nord, un altro settore riservato ai supporter del Grifo, il Settore 5, è andato esaurito nella giornata di oggi. Restano posti disponibili, nel contingente Genoa padrone di casa, scorte limitate per i Distinti e più ampie per la Tribuna Inferiore. I biglietti sono acquistabili al Ticket Office al Porto Antico (dove si possono comperare anche i biglietti per la Tribuna Superba con le tariffe Top Plus e Partner, così come sul portale del Genoa), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.sport.ticketone.it. I tagliandi di Gradinata Sud e Settore 6 sono gestiti dal club ospite.