Denunciato per aver danneggiato auto in via Degola, il plauso della Lega

L’episodio era avvenuto lo scorso 2 ottobre al culmine di una lite in strada tra un ecuadoriano e la fidanzata

“Nei giorni scorsi, precisamente all’alba del 2 ottobre, un giovane di ventidue anni di origine ecuadoriana, in stato di ebbrezza, in via Degola, dopo una lite con una ragazza di diciotto anni, all’uscita di una discoteca, ha danneggiato alcuni veicoli in sosta.

La segnalazione è stata fatta in primis dal proprietario di un mezzo coinvolto, poi dai residenti della zona che a noi hanno chiesto verifiche e maggiori attenzioni in una parte difficile del municipio Centro Ovest.

Prontamente abbiamo agito e tra l’Unità Territoriale e il Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale si è risaliti ai due giovani, e il ventiduenne è stato denunciato.

Utili e necessarie sono state anche le telecamere di Città Sicura. Ringraziamo Unità Territoriale e il Reparto di Sicurezza Urbana della Polizia Locale per le indagini e il lavoro svolto”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri del Municipio Centro Ovest della Lega Salvini Premier.