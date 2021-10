Via Degola, sfonda a calci portiere e vetri auto: preso 22enne ecuadoriano

Gli agenti della Polizia locale di Genova ieri hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 22enne di origine ecuadoriana che, uscendo probabilmente in stato di ebbrezza alcolica, in compagnia di un’amica 18enne da un locale di Sampierdarena la mattina del 2 ottobre scorso, ha cominciato a litigare con la giovane e ha sfogato la propria aggressività su alcuni veicoli in sosta in via Degola e nelle strade vicine, sfondando a calci e pugni portiere, cofani e parabrezza.

A seguito della denuncia di uno dei proprietari delle auto, è cominciata la ricerca da parte degli investigatori che hanno acquisito i filmati delle telecamere di alcuni esercizi commerciali della zona riuscendo a ricostruire che i due avevano preso un bus in direzione centro.

Le immagini delle telecamere del mezzo pubblico hanno poi permesso di individuare i due giovani.

Le foto dei due sono state quindi inviate a tutti gli uffici della Polizia locale e, trascorsi alcuni giorni, i due sono stati riconosciuti dagli agenti del reparto Sicurezza urbana a cui sono noti come abituali consumatori di sostanze stupefacenti.

Sempre grazie ai video delle telecamere di “Città Sicura” è stato possibile individuare le targhe di alcune delle auto danneggiate. Altri due proprietari hanno così sporto denuncia.

Almeno altri tre veicoli sono stati sicuramente presi di mira dal 22enne sudamericano.

Il Comando della Polizia locale di Genova ha avvisato che i proprietari dei veicoli possono rivolgersi agli uffici competenti per denunciare i danni e sporgere anche loro denuncia e chiedere, se ritenuto, i danni.