Demolizione, Bucci: contenti per decisione magistrati. Venerdì apre via Perlasca, poi via Fillak

“Siamo molto contenti che il gip e i pm abbiano dato il via libera allo smontaggio del moncone ovest del Ponte Morandi. Tutti quelli che dicevano che sabato avevamo fatto una falsa inaugurazione dei lavori, adesso hanno scoperto che non era cosi’. Abbiamo fatto esattamente quello che dovevamo fare. Oggi abbiamo avuto l’autorizzazione per poter lavorare sulla parte ovest, quella dove c’e’ il cantiere. I lavori sul ponte cominceranno non appena avremo la formalizzazione del via libera”.

Lo ha dichiarato oggi pomeriggio il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci, commentando il via libera (anche se non si tratta di un dissequestro delle aree) arrivato dai magistrati genovesi al termine dell’udienza sull’incidente probatorio di questa mattina.

Demolizione, magistrati firmano autorizzazione per lavori moncone ovest: ma rimane sequestro

“Penso che prima di veder calare un pezzo dal ponte ci vorranno almeno un paio di settimane – ha aggiunto Bucci – i cantieri sono stati aperti sabato e i lavori andranno avanti senza perdere altro tempo. L’unica incognita sono le condizioni meteo perche’ se piove o c’e’ troppo vento ci possono essere dei problemi. Tribunale e Procura hanno dimostrato veramente che quando si lavora tutti assieme le cose, anche difficili, si ottengono. Prendere questa decisione non e’ facile, io non lo sottovaluto. Si tratta di un grosso passo avanti per la citta’ perche’ Genova ha bisogno del ponte di alta qualita’ in fretta. Tutti stiamo lavorando in questa direzione”.

Il sindaco Bucci ha poi confermato: “Avremo sei strutture metalliche per mettere in sicurezza il ponte. Dopodiché si potrà lavorare al di sotto della struttura e si potranno bonificare le abitazioni e gli edifici dall’eventuale presenza di amianto. Il numero di abitazioni che saranno demolite oscilla tra le 50 e le 120. L’installazione delle strutture di supporto serviranno anche per migliorare la viabilità della Valpolcevera e riaprire la strada in zona rossa su cui si affacciano le case da demolire. Se metteremo i monconi in sicurezza potremo riaprire via Fillak. Giovedì o venerdì riaprirà via Perlasca, dipende dalle condizioni meteo”.