Davide Craviotto ritrova la 208 al Rally di Castiglione Torinese

Genova, 19 nov. – A poco più di un mese dall’ultimo impegno agonistico – il Rally Race “Terre del Timorasso Derthona” – torna a gareggiare Davide Craviotto, che sabato e domenica sarà in gara nel 3° “Rally di Castiglione Torinese“, rally day organizzato dalla locale Mat Racing Asd. Il pilota genovese, come di consueto, sarà in coppia con il suo “naviga” Fabrizio Piccinini e, per l’occasione, tornerà alla guida della Peugeot 208 R2B che gli sarà fornita dalla By Bianchi.

“Come sempre abbiamo mandato l’iscrizione in… zona Cesarini – osserva il portacolori della scuderia Project Team – ma è una bella opportunità per festeggiare i miei 48 anni, che compio dopodomani, e non ce la siamo fatta scappare. L’obiettivo, oltre che divertirci, sarà quello di riprendere confidenza sul fondo sporco e bagnato, anche in prospettiva di una nostra probabile partecipazione, a metà dicembre, al Trofeo delle Merende“.

“In Classe saremo quattordici equipaggi – conclude Davide Craviotto – per quantità e qualità degli avversari sarà dura: i tradizionali rivali piemontesi sono soliti vendere cara la pelle, vedremo di fare come loro“.