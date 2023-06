Danneggia 7 auto a Pontedecimo e poi tenta rapina al Galliera: pakistano arrestato

Un 27enne pakistano ieri è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti della Questura di Genova dopo essere stato fermato all’esterno dell’ospedale Galliera.

Lo straniero ha spaccato lo specchietto laterale di un’auto e usandolo come arma ha rapinato un pensionato genovese che stava passando in scooter e si era fermato al semaforo.

Tuttavia, sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti delle Volanti, che sono riusciti ad arrestato il giovane pakistano in flagranza di reato.

Il 27enne era appena uscito dal Pronto soccorso del Gallier, dove era stato ricoverato la sera precedente per dei controlli dopo essere stato preso e portato in Questura a seguito del danneggiamento di 7 vetture e all’aggressione subìta da parte dei proprietari di due auto in via Gallino a Pontedecimo.

Lo straniero era ubriaco ed era stato sanzionato anche per l’ubriachezza, ma arrivato in questura aveva mostrato segni di astinenza da droghe e i poliziotti avevano chiamato l’ambulanza per il ricovero.

Nel primo pomeriggio di ieri, appena uscito dal Galliera, ha tentato la rapina e stavolta è stato arrestato.